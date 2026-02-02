Haberler

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kimyonoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'teki önemli fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde seçimler yaptı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kimyonoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Başkan Kimyonoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğraflarını oylayan Kimyonoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini tercih etti.

Kimyonoğlu, oylamanın ardından emeği geçen foto muhabiri ve muhabirlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel
