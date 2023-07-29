Türk Kızılay Genel Müdürü Lüleburgaz Kaymakamını Ziyaret Etti

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret ederek bölgede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç de yer aldı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'yi ziyaret etti.

Kerman, ziyarette Yüce'ye Türk Kızılay tarafından bölgede yapılacak çalışmalar ve planlamalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç de yer aldı.

Lüleburgaz'da Kerbela şehitleri anıldı

Lüleburgaz'da Kerbela şehitlerini anma programı düzenlendi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İmam Ali Camisi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Muharrem ayının birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma duygularını arttırdığını belirtti.

Hz. Hüseyin ve tüm şehitleri andıklarını ifade eden Sarıçam, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirdik. Bu vesileyle, Hz. Hüseyin efendimiz başta olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum." dedi.

Semah gösterisinin sunulduğu programa Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş, İlçe Müftüsü Sabri Demir, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve vatandaşlar katıldı.

Elektrik kesintisi

Kofçaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Topçular köyüne 30 Temmuz pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.