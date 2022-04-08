Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Yardım kolilerinin hazırlanması Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle...
Yardım kolilerinin hazırlanması
Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması
Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (2)