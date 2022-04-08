Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık" - Haberler

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Yardım kolilerinin hazırlanması Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle...

Yardım kolilerinin hazırlanması

Paketlere yerleştirilen ürünlerin sergilenmesi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması

Tarım Kredi Birlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Kadir Aydın'ın konuşması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (2)

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bu yıl zekatlarımızda kategorik ayrım yaptık

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Kadir Aydın, Kızılay, Tarım, Türk, Güncel, Haberler

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