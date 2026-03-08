Haberler

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Türk Kızılay, Gazze'de her gün 60 bin kişiye sıcak yemek ve gıda malzemesi ulaştırıyor. Suriye'de ise günlük 2 bin kişiye iftar yemeği veriyor.

Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ramazanda da sıcak yemek ulaştırıyor.

Filistinliler için ramazanda sıcak iftarlık ikram eden Türk Kızılay ekipleri, çadırlarında yemek yapmak isteyenler için de bulgur, pirinç, un, salça ve yağ gibi temel gıda malzemeleri dağıtıyor.

Bölgede yaşam malzemesi, su ve hijyen kolisi desteklerini sürdüren Türk Kızılay, iki farklı noktada kurulan aşevlerinde her gün 60 bin Filistinliye sıcak yemek imkanı sağlıyor.

Hasta, doktor ve hemşirelere yemek servisi yapılıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, yardımların güçlükle de olsa Gazze halkına ulaştığını söyledi.

Gazze'de kurulan aşevlerinin insanlara umut olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gazze'de her gün 60 bin kişiye iki aşevimizden sıcak yemek dağıtıyoruz. 60 bin gıda kolisi temin ettik, bunun yarısı dağıtıldı, yarısı da dağıtılma aşamasında. Sağlık alanı ve temel yaşam ihtiyaçları hala ön planda. Hastaneler açısından iki büyük destek veriyoruz. İlki bu aşevlerimizden hastanede yatan hastalara, doktorlara ve hemşirelere yemek servisi yapıyoruz. Bir de Filistin Kızılayı ile yaptığımız anlaşmayla iki tane sahra hastanesinin tüm giderlerini Türk Kızılay olarak biz karşılıyoruz."

Suriye'de her gün 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Yılmaz, Suriye'de de desteklerinin sürdüğünü, gıda kolisi ve kıyafet dağıtımının yanı sıra yetimhaneler ile engellilerin yaşadığı kamplara da yardımda bulunduklarını belirtti.

Suriye'de Ramazan'da yapılan yardım faaliyetlerini anlatan Yılmaz, "Suriye, savaştan çıkmış, yıkımın hala devam ettiği bir ülke, hala çadır kentler var. İnsanlar evlerine döndükleri zaman bir enkazla karşılaşabiliyorlar ve evlerine yerleşemeyebiliyorlar. Ramazan boyunca her gün Halep, Şam ve İdlib bölgesinde iftarlarımız oluyor. Her gün 2 bin kişiye Suriye'de de iftar yemekleri vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
500

