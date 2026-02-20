Haberler

Türk Kızılay Edirne Şubesinden Genel Başkan Yılmaz'a ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Edirne Şubesi Yönetim Kurulu, Genel Başkan Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret ederek saha faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Gelecek dönem yol haritası üzerine de karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Yönetim Kurulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Görüşmede ayrıca kurumun gelecek dönem yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Açıklamada, nazik misafirperverliği dolayısıyla Genel Başkan Yılmaz'a teşekkür edilerek, Türk Kızılay Edirne Şubesi olarak vatandaşlara hizmet etmek adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdürecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!