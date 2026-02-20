Türk Kızılay Edirne Şubesinden Genel Başkan Yılmaz'a ziyaret

Türk Kızılay Edirne Şubesi Yönetim Kurulu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette saha faaliyetleri, üye çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Görüşmede ayrıca kurumun gelecek dönem yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Açıklamada, nazik misafirperverliği dolayısıyla Genel Başkan Yılmaz'a teşekkür edilerek, Türk Kızılay Edirne Şubesi olarak vatandaşlara hizmet etmek adına gece gündüz demeden çalışmayı sürdürecekleri ifade edildi.