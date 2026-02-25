Haberler

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar, Vali Yunus Sezer'i ziyaret ederek insani yardım faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Baytar, yürütülen insani yardım faaliyetleri ve yeni döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Sezer de Kızılay'ın afet, sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, yeni yönetime çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Lokman Polat
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı

Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı