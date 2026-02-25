Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret
Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar, Vali Yunus Sezer'i ziyaret ederek insani yardım faaliyetleri ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Baytar, yürütülen insani yardım faaliyetleri ve yeni döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.
Sezer de Kızılay'ın afet, sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, yeni yönetime çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Lokman Polat