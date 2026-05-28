Türk Kızılay, Kerkük'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımında bulundu.

Irak Kızılayı'nın lojistik desteğiyle yapılan çalışma kapsamında Kerkük kent merkezinin yanı sıra Altınköprü ve Tazehurmatu nahiyesi ile Beşir kasabasında toplam 2 bin 500 paket et dağıtımı gerçekleştirildi.

Irak Kızılay Kerkük Şubesi Koordinatörü Emced Fuat, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Türk Kızılay'ın kurban eti dağıtımına katkıda bulunduklarını söyledi.

Fuat, her Kurban Bayramı'nda Türk Kızılay'ın Irak'taki ihtiyaç sahiplerine kurban eti desteği vermesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kerkük'te kesimleri dün başlayan 30 büyükbaş hayvanın etinin kentin çeşitli bölge ve semtlerine ulaştırıldığını aktaran Fuat, kurban etinin 2 bin 500 paket halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını bildirdi.