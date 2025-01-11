Türk Kızılay'dan Doğubayazıt'ta Çorba İkramı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay, soğuk havalarda vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Gönüllüler, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan programda vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay tarafından hastane bahçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince, havaların soğuk olduğu ilçede Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi bahçesinde program düzenlendi.
Gönüllüler, hastane bahçesinde vatandaşlara çorba ikram etti. Vatandaşlar, gönüllülere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel