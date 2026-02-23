Haberler

Türk Kızılay Çermik Temsilciliği'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Güncelleme:
Türk Kızılay Çermik Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımı yapacak. Yardımlar ramazan ayı içerisinde ulaştırılacak.

Türk Kızılay Çermik Temsilciliği, ramazan ayı dolasıyla ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunacak.

Temsilcilikten yapılan açıklamada, Türk Kızılay Çermik Temsilcisi Ramazan Akkılıç'ın koordinesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımların ramazan ayı içerisinde vatandaşlara ulaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten
