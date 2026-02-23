Türk Kızılay Çermik Temsilciliği'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
Türk Kızılay Çermik Temsilciliği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımı yapacak. Yardımlar ramazan ayı içerisinde ulaştırılacak.
Temsilcilikten yapılan açıklamada, Türk Kızılay Çermik Temsilcisi Ramazan Akkılıç'ın koordinesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 aileye gıda yardımında bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, yardımların ramazan ayı içerisinde vatandaşlara ulaştırılacağı ifade edildi.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten