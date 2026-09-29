Türk Kardiyoloji Derneği, 2025'te 171 bin kalp ölümü için seferberlik çağrısı yaptı

TÜRK Kardiyoloji Derneği, '29 Eylül Dünya Kalp Günü' nedeniyle kalp- damar hastalıklarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'de 2025 yılında 491 bin 684 kişinin hayatını kaybettiği, ölümlerin yüzde 34,7'sinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Türk Kardiyoloji Derneği, '29 Eylül Dünya Kalp Günü' nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kalp ve damar hastalıklarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması çağrısında bulunulurken, Türkiye'de her yıl yaklaşık 171 bin kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu hastalıkların bir pandemi boyutunda olduğu risklerin önceden fark edilerek önlem alınabileceği belirtildi. Programa, Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan'ın yanı sıra AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski futbolcu Tuncay Şanlı ve dernek üyeleri katıldı.

'HER YIL TÜRKİYE'DE BİR KALP-DAMAR HASTALIKLARI PANDEMİSİ YAŞANIYOR'

Programda konuşan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Biz Türk Kardiyoloji Derneği'nden Dünya Kalp Günü'nde çağrı. Nedir bu çağrı? 'Kalp Sağlığı Seferberliği' diyoruz. Bir Kalp Sağlığı Seferberliği ilan etmek zorundayız. Şimdi tüm dünyada ölümlerin bir numaralı sebebinin kalp-damar sistemi hastalıkları olduğunu söylemiştik, Türkiye'de de öyle. Türkiye'de hem kadınlarda hem erkeklerde ilk sıra ölüm nedeni kalp ve damar sistemi hastalıkları olup her üç kişiden birinin ölümünden sorumlu. Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 yılı verilerine göre Türkiye'de 491 bin 684 kişi hayatını kaybetti. ve bu ölümlerin yüzde 34,7'si kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşti. Bu oran yaklaşık 171 bin kişinin yalnızca 1 yıl içerisinde kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre COVID-19 pandemisi boyunca, 3-4 yıllık bir sürede Türkiye'de bildirilen toplam COVID-19 ölümü 102 bin 174. Bir buna bakalım, bir de sadece 2025 yılında kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına bakalım: 171 bin. Yani tüm COVID pandemisi boyunca 4 yıllık bir süreçte ölüm sayısı 102 bin 174 iken sadece 2025 yılında kalp ve damar hastalıkları nedeniyle 171 bin kişi hayatını kaybediyor. Tüm COVID'de ölenlerin toplam sayısının 1,7 katı bir yıl içerisinde ölüyor kalp nedeniyle. Her yıl Türkiye'de bir kalp-damar hastalıkları pandemisi yaşanıyor. Biz bunun farkında değildik. Ama bunun farkına varıp artık buna 'dur' demeliyiz. Bu rakamlar bize çok önemli bir gerçeği de hatırlatıyor: Kalp ve damar hastalıkları sessiz bir salgın gibi hayatlarımızı etkilemeye devam ediyor. Kalp ve damar hastalıklarının iyi tarafından bakacak olursak, önemli bir bölümünde riskleri yıllar öncesinden fark etmek, kontrol etmek ve hastalık ortaya çıkmadan önlem almak mümkün" dedi.

'15 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KİŞİLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 35'İ TÜTÜN ÜRÜNÜ KULLANIYOR'

Ertuğrul Okuyan, "Ülkemizde risk faktörleri halen çok yaygın. 2023 yılından yaklaşık 6 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da desteklenen bir ulusal araştırma verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi açısından çok önemli bir tabloyu ortaya koyan nitelikte bir çalışma. Araştırmaya göre Türkiye'de 15 yaştan itibaren, yani 15 yaş ve üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 34,8'i, yüzde 35'i tütün ürünü kullanıyor. Çok ciddi bir rakam. Yüzde 32'si yeterli fiziksel aktivite yapmıyor ve yüzde 87,9'u yetersiz miktarda günlük meyve ve sebze tüketiyor. Ayrıca 40 ila 69 yaş arası gruba baktığımızda, bu kişilerin yüzde 12,7'sinin ya mevcut kardiyovasküler hastalığı var mevcut olan, ya da 10 yıllık kardiyovasküler riski, kardiyovasküler hastalık riski yüzde 30'un üzerinde. Bunlar çok yüksek rakamlar bilimsel olarak. Tüm bu riskler karşımıza artmış kalp krizleri ve kalp-damar hastalıkları nedenli ölümler olarak çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇ KALP KRİZİ SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR'

Okuyan, "Genç kalp krizleri açısından da ülkemizde durum maalesef oldukça kötü. Genç kalp krizi sayısı gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz ay, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yaklaşık tüm dünyadan 35 bin kardiyoloğun katıldığı Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ndeydik. Orada 'EUROASPIRE VI' isimli bir çalışmanın sonuçları aktarıldı. Bu 'EUROASPIRE VI' çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında kalp krizlerinin ortaya çıkma yaşı ülkemizde Avrupa ülkelerine göre 5 yıl daha erken. Yani 5 yıl daha erken ölüyoruz ve 5 yıl daha erken kalp hastası oluyoruz. Bu çok önemli bir veri ve üzerinde ciddi anlamda hep beraber düşünmemiz gereken bir veri. Bu veriler, şu ana kadar anlattıklarım bize şunu söylüyor. Bugün de bu amaçla tam olarak buradayız, hep beraberiz; toplumun çok önde gelen sanatçıları, sporcuları, ünlü kişileri olarak. Kalp sağlığını korumak yalnızca biz kardiyologların işi değil, toplumun tamamının sorumluluğudur diyoruz. Bu nedenle Türk Kardiyoloji Derneği olarak 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde toplumun tamamını 'Kalp Sağlığımızı Koruyalım' seferberliği kapsamında harekete geçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı