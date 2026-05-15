Afyonkarahisar'da "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı

Afyonkarahisar'da Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumun ardından 'Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergide, ATAM arşivinden belge ve resimler yer alıyor.

İbrahim Küçükkurt Konferans Salonu'nda "Türk Medeni Kanunu'nun 100. Yılı: Geçmişten Geleceğe Türk Medeni Hukuku Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyuma katılan Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Baro Başkanı İpek Yılmaz Göktürk ve beraberindekiler, fuaye alanına geçerek "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi"nin açılışını yaptı.

Kılınç, açılışta, serginin Afyonkarahisar'da 9'uncu kez gösterildiğini söyledi.

Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet'le olan etkileşimini Atatürk Araştırma Merkezinin özel arşivinden yola çıkarak sadece resimlerle değil, belgelerle de ortaya koyduklarını dile getiren Kılınç, "Birikimin bize ne kadar önemli olduğunu gösteren bir sergidir." dedi.

Karakaş da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla açılan serginin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gezilen sergi, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
