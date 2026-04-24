"Türk-İslam Kültüründe Vakıf Geleneği ve Tokat Bölgesi Vakıfları Sempozyumu" düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Türk-İslam Kültüründe Vakıf Geleneği ve Tokat Bölgesi Vakıfları Sempozyumu" gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliği ve Amasya ile Hitit üniversitelerinin katkılarıyla düzenlenen sempozyum, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, vakıf geleneğinin yalnızca geçmişe ait bir miras olmadığını, günümüzde de toplumsal gelişim açısından önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumda Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Gökçe konuşmacı olarak yer aldı.

Vakıf sisteminin tarihsel gelişimi ve Anadolu'daki yansımalarının ele alındığı sempozyuma AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Vali Yardımcısı Osman Güven, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor