Türk-İş'den 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü Mesajı

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü vesilesiyle açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Güvenli, sağlıklı ve insana yakışır çalışma koşulları en temel insan hakkıdır. Her yıl milyonlarca işçi, güvensiz çalışma koşulları nedeniyle yaralanmakta, hastalanmakta ya da hayatını kaybetmektedir. Bu acı tablo, tedbir almanın ve iş güvenliği bilincinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir. Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasının bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çiziyoruz. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü vesilesiyle, iş kazalarında kaybettiğimiz tüm emekçilerimizi rahmetle anıyor, daha güvenli yarınlar için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyoruz."

Kaynak: ANKA