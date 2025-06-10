Türk Heyeti Brüksel'de Türkiye-AB Ortak Güvenlik Görüşmelerine Katılıyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün başkanlığındaki Türk heyeti, Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası istişarelerine katılacak. Görüşmelerde, Avrupa güvenliği ile Türkiye'nin NATO ve AB çerçevesindeki katkıları ele alınacak.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü'nün başkanlığındaki Türk heyetinin, yarın Brüksel'de düzenlenecek Türkiye-AB Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası istişarelerine katılacağı bildirildi. Görüşmelerde, Avrupa güvenliğine dair güncel gelişmelerin ele alınacağı, Türkiye'nin NATO ve AB çerçevesindeki katkılarının vurgulanacağı belirtildi.
İstişarelerde; Avrupa güvenliğini ilgilendiren güncel meseleler ile AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerinin değerlendirilmesi, Türkiye'nin söz konusu gayretlere dahil olmasının gerekliliğinin ve öneminin vurgulanması bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin NATO, AB ve diğer uluslararası teşkilatlar ve mekanizmalar aracılığıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine geçmişten bugüne sunduğu katkıların altının
çizilmesi, ayrıca, bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.