THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran'a yapılan seferlerin iptal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.