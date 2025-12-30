Haberler

THY'den Hava Koşulları Nedeniyle 61 Sefer İptali

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Yolcuların uçuş durumlarını takip etmeleri için bilgi verildi.

(ANKARA) - Türk Hava Yolları (THY), ülkenin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

