Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağımız, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı." bilgisi verildi.
AA / Sefa Şahin - Güncel