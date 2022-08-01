Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı - Haberler

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Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı

Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağımız, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı." bilgisi verildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Romanya AWACS Güncel Haberler

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