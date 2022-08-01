Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına Romanya hava sahasında yakıt ikmali yaptı Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait tanker uçağıyla Romanya üzerinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına yakıt ikmali yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağımız, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı." bilgisi verildi. Güncel AA / Sefa Şahin Milli Savunma Bakanlığı Romanya AWACS Güncel Haberler

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