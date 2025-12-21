Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetlerinin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.