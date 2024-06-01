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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümü kutlandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 113. yıl dönümünü kutladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelik kanatları olan Hava Kuvvetlerimizin başarılı görevlerine devam etmesi ve şehitlerimizin rahmetle anılması temenni edildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 113'üncü yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelik kanatları olan Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Ülkemiz ve milletimiz için çalışan kahraman ve fedakar personelimize başarılı görevler diliyor, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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