Haberler

Türk jetleri, EFES tatbikatında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Kuvvetleri, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde bulunan F-16 savaş uçaklarıyla EFES 2026 tatbikatında aktif rol aldı. Pilotlar, kapsamlı hazırlıkların ardından görevlerini başarıyla icra etti.

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde bulunan F-16'lar tüm bakımları ve kontrolleri titizlikle yürütülen çalışmaların ardından havalanarak EFES 2026 tatbikatında görev aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda ülkenin askeri unsurlarıyla katıldığı EFES 2026 tatbikatında Türk jetleri de boy gösterdi. Tatbikatta, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde görev yapan F-16 savaş uçakları aktif rol aldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli operasyonel birliklerinden biri olan ve 'Ceylan' sembolüyle tanınan 113'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı pilotlar, görev öncesinde kapsamlı uçuş hazırlıkları gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında görev alacak pilotlar, harekat merkezinde bir araya gelerek uçuş rotaları, hedef koordinatları, görev senaryoları ve olası risk durumlarına ilişkin ayrıntılı planlama yaptı. Hava harekatının başarıyla yapılabilmesi için gerçekleştirilen brifinglerde, görev paylaşımı süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Pilotlar, tatbikatın senaryosuna uygun olarak farklı operasyonel görevler için hazırlık yaptı. Planlama sürecinin ardından yer ekipleri tarafından F-16 savaş uçaklarına mühimmat yüklemeleri yapıldı. Uçaklar daha sonra uzman bakım teknisyenleri tarafından tek tek kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından pilotlar uçaklarına geçerek son kontrollerini gerçekleştirdi. Hangarlardan çıkarılan F-16'lar, pist başına doğru ilerleyip geniş güvenlik tedbirleriyle havalanarak tatbikat senaryosunda kendilerine verilen görevleri yerine getirdi.

Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitim, disiplin ve görev etkinliğindeki titizliği dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Gömülü uranyuma yaklaşan olursa vururuz

İran yanıtını verdi, Trump'tan ilk açıklama geldi! Tehdit gibi sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu
Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

Savaşın ortasına gitti, tarih yazdı!