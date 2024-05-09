Türk Eğitim-Sen Üyeleri, Öğretmen Cinayetini Protesto Etti

Türk Eğitim-Sen Erzincan Şubesi üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Erzincan Lisesi önünde toplanan Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, tepki amacıyla bugün okullarda ilk derse girmedi.

Türk Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Lütfü Küçük, burada grup adına yaptığı konuşmada, Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Olaya tepki amacıyla Türk Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler olarak bugün ilk derse girmeme kararı aldıklarını ifade eden Küçük, "Sendikamızın 2019 ve 2023 yıllarında eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici tedbirlerin alınması ve failler hakkında caydırıcı müeyyideler getirilmesi amacıyla hazırladığı ve milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiği kanun teklifimiz bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu noktada tüm siyasi partilerimiz birlik içinde olarak bu teklife destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentimizdir." dedi.