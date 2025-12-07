Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi'nin kongresi yapıldı

Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Siirt Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şube Başkanı Cengiz Özbilici, burada yaptığı konuşmada, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Özbilici, "Kuruluşumuzdan bugüne kadar bu kutlu davada görev almış, emek vermiş, alın teri dökmüş tüm yol arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Cengiz Özbilici yeniden seçildi.

Toplantıya, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Ülkü Ocakları Siirt İl Başkanı Abdulkadir Ekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve delegeler katıldı.