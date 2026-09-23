Haberler

Türk Eğitim-Sen'li İşcan, Gaziantep'te üniversite çalışanlarının taleplerini dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Eğitim-Sen'li İşcan, Gaziantep'te üniversite çalışanlarının taleplerini dinledi
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih İşcan, Gaziantep'te üniversite çalışanlarıyla bir araya geldi. Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu Şubesi'nin programında çalışanların görüş ve talepleri dinlenirken İşcan, konuların takipçisi olacaklarını söyledi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih İşcan, Gaziantep'te üniversite çalışanlarıyla bir araya geldi.

Türk Eğitim-Sen Gaziantep 3 No'lu (Üniversiteler) Şubesince düzenlenen programda İşcan, sendika üyelerinin çalışma hayatına ilişkin görüş, talep ve önerilerini dinledi.

İşcan, üniversite çalışanlarıyla bir araya gelmenin önemine değinerek, çalışanların görüş ve taleplerini doğrudan dinlediklerini belirtti.

Gündeme getirilen konuların takipçisi olacaklarını ifade eden İşcan, "Çalışanlarımızın görüş ve taleplerini doğrudan dinliyoruz. Gündeme getirilen konuların takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Şube Başkanı Zeki Yücel de üyelerin taleplerini dinlemek amacıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirterek, görüşleri ilgili mercilere iletmek ve çözüm sürecini takip etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Programa şube yönetimi ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 5 maddelik reform teklifi

Dünyaya 5 maddelik yol haritası! Erdoğan kürsüde tek tek sıraladı
Roma'nın simgesi Kolezyum'da acı olay! 10 metreden düşen genç işçi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kolezyum'da ölüm! 10 metreden düştü, can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis istedi, Trabzonspor harekete geçti! Dünya yıldızı geliyor

Trabzonspor'dan Boateng bombası!

Kanada'dan Filistin'e 100 milyon dolarlık dev destek

Başbakan BM kürsüsünden açıkladı: Filistin'e dev destek

Isparta'da kadın cinayeti! Tartıştığı eşi baba evine giderken sokakta önünü kesip pompalı tüfekle vurdu

Eşiyle tartışıp baba evine gidiyordu! Sokakta önü kesildi
Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Canlı yayında eleştiri geldi! Fidan tek soruyla gazeteciyi mat etti
Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu

Aylarca acı çekti, ötanazi kararı aldı! Ünlü oyuncunun trajik sonu