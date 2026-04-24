Türk Eczacıları Birliği'nden Mesleğin Geleceğine İlişkin Deklarasyon

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği, 59 Bölge Eczacı Odası Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen 45. Dönem 6. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı'nın sonuç deklarasyonunu yayımladı. Deklarasyonda, eczacılık mesleğinin sorunlarının geçici çözümlerle değil, kalıcı ve sürdürülebilir politikalarla ele alınması gerektiği vurgulandı.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, ilaç ve eczacılık alanında son dönemde gündeme gelen gelişmeleri değerlendirmek üzere 59 Bölge Eczacı Odası Başkanı'nın katılımıyla 6. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantının ardından paylaşılan deklaarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, son dönemde ilaç ve eczacılık alanında gündeme getirilen gelişmeleri değerlendirmek üzere, 59 Bölge Eczacı Odası Başkanı'nın katılımıyla 6. Başkanlar Danışma Toplantısı'nı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda tam mutabakatla aşağıdaki görüşlerin eczacı kamuoyu ile paylaşılması konusunda karar alınmıştır. Türk Eczacıları Birliği 70 yılı aşkın köklü geçmişiyle, yasa ile kurulmuş anayasal meslek örgütüdür. Bu yapı Türkiye'nin dört bir yanında halk sağlığını koruyan, ilaca güvenli erişimi sağlayan ve eczacılık mesleğinin geleceğine sahip çıkan güçlü bir dayanışma çatısıdır. Bugün ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet veren 55 bin eczacı; ağır ekonomik koşullar, eczanelerimizin giderek artan işletme yükleri, genç meslektaşlarımızın büyüyen istihdam sorunu, kamu ve özel sektörde yetersiz kadro ve emeklerinin karşılığını alamamaları gibi sorunlarla mücadele ederken hızla değişen teknolojiye uyum arayışı ile de karşı karşıyadır. Bu sorunların hiçbiri görmezden gelinemez ya da çözümleri ertelenemez."

Türk Eczacıları Birliği olarak açıkça ifade ediyoruz: Eczacılık mesleğinin sorunları, günü kurtaran geçici yaklaşımlarla değil; akılcı, kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmalıdır. Yeni sorunlar doğuracak, mesleğin geleceğini riske atacak hiçbir anlayış kabul edilemez. Tüm bunların yanında, meslektaşlarımızı farklı beklentiler üzerinden ayrıştırmaya çalışan, birlik duygumuzu ve meslek bütünlüğümüzü zedelemeye yönelik bazı yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Daha önce olduğu gibi bugün de bu yaklaşımların karşısındayız. Çünkü biz biliyoruz ki bu mesleğin en büyük gücü dayanışmasıdır. 70 yıldır eczacılık mesleğinin ve halk sağlığının güvencesi olmuş ve bugüne kadar sorumluluk almaktan kaçınmamış örgütümüz bundan sonra da aynı bilinç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.

55 bin üyemizin ve tüm paydaşlarımızın görüşleri dikkate alınmadan, mesleğin yapısını, işleyişini, geleceğini ve buna bağlı olarak toplum sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü girişim ve düzenlemenin karşısında durmaya, doğru zeminde çözüm üretilmesi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz. Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları olarak; birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadele kararlılığımızı koruyarak, halk sağlığının vazgeçilmez bir parçası olan mesleğimizin geleceği için her türlü mücadelede bulunmaktan kaçınmayacağımızı eczacı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: ANKA