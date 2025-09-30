Türk Dünyasında Ortak Alfabe Uzlaşısı Sağlandı

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" üzerinde uzlaşıya varıldığını ifade ederek, Türk dünyasının birliği ve geleceği için 99 yıllık bir idealin hayata geçirilmesine artık çok yaklaşıldığını söyledi.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Osman Mert, Türk Dil Kurumu ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin işbirliğiyle, 1926 yılında 1. Türkoloji Kongresi'nin gerçekleştirildiği salonda düzenlenen "Dünden Bugüne Birinci Türkoloji Kurultayı"na katıldı.

Kurultayda, "1926 Bakü 1. Türkoloji Kongresi'nden Günümüze Türk Dünyasında Ortak Alfabe Meselesi" başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Mert, ortak alfabe çalışmalarının tarihsel süreci ve günümüzde Türk dünyası için önemini anlattı.

Prof. Dr. Mert, 1926 yılında Bakü'de gerçekleştirilen 1. Türkoloji Kongresi'nin hem tarihi hem de Türk halklarının geleceği açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Mert, 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" üzerinde uzlaşıya varıldığını ifade ederek, Türk dünyasının birliği ve geleceği için 99 yıllık bir idealin hayata geçirilmesine artık çok yaklaşıldığını söyledi.

Bakü'nün Türk yazı dili tarihinde artık önemli bir yerinin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mert, 1926 Bakü 1. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğin Türk dünyasının ortak hafızasını ve dil kültür birliğini hatırlama ve vurgulama fırsatı sunduğunu kaydetti.

Mert, günümüzde alfabe meselesinin dijital ekosistem, yapay zeka ve terminoloji birliği gibi yeni boyutlar kazandığını da dile getirdi.