Haberler

Türk Dünyasında Ortak Alfabe Uzlaşısı Sağlandı

Türk Dünyasında Ortak Alfabe Uzlaşısı Sağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 34 harften oluşan 'Ortak Türk Alfabesi' üzerinde uzlaşıya varıldığını ve Türk dünyasının birliği için önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" üzerinde uzlaşıya varıldığını ifade ederek, Türk dünyasının birliği ve geleceği için 99 yıllık bir idealin hayata geçirilmesine artık çok yaklaşıldığını söyledi.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Osman Mert, Türk Dil Kurumu ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin işbirliğiyle, 1926 yılında 1. Türkoloji Kongresi'nin gerçekleştirildiği salonda düzenlenen "Dünden Bugüne Birinci Türkoloji Kurultayı"na katıldı.

Kurultayda, "1926 Bakü 1. Türkoloji Kongresi'nden Günümüze Türk Dünyasında Ortak Alfabe Meselesi" başlıklı konuşma yapan Prof. Dr. Mert, ortak alfabe çalışmalarının tarihsel süreci ve günümüzde Türk dünyası için önemini anlattı.

Prof. Dr. Mert, 1926 yılında Bakü'de gerçekleştirilen 1. Türkoloji Kongresi'nin hem tarihi hem de Türk halklarının geleceği açısından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Mert, 2024 yılında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" üzerinde uzlaşıya varıldığını ifade ederek, Türk dünyasının birliği ve geleceği için 99 yıllık bir idealin hayata geçirilmesine artık çok yaklaşıldığını söyledi.

Bakü'nün Türk yazı dili tarihinde artık önemli bir yerinin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mert, 1926 Bakü 1. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu etkinliğin Türk dünyasının ortak hafızasını ve dil kültür birliğini hatırlama ve vurgulama fırsatı sunduğunu kaydetti.

Mert, günümüzde alfabe meselesinin dijital ekosistem, yapay zeka ve terminoloji birliği gibi yeni boyutlar kazandığını da dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse herkesten iyi nükleer silahımız var

Trump'tan Putin'e tüm dünyayı tedirgin eden gözdağı: Gerekirse...
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.