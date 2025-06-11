Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2. Uluslararası Sempozyumu Türkistan'da Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2. Uluslararası Sempozyumu Türkistan'da Gerçekleştirildi
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Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen sempozyum, Türk medeniyetinin mimari anıtlarının korunması ve restorasyonu konularında uzmanları bir araya getirdi. Katılımcılar, modern teknolojilerin kullanımı ve restorasyon yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2. Uluslararası Sempozyumu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlendi.

Sempozyum, Türk Kültür ve Miras Vakfınca Türkistan Eyaleti Belediyesinin destekleriyle "Türk Medeni Miras Anıtları: Araştırma, Muhafaza ve Restorasyon Yöntemleri" başlığıyla yapıldı.

Türk devletlerinden mimar ve restoratörleri bir araya getiren sempozyum, Türk medeniyetinin mimari anıtlarının incelenmesi, korunması ve restorasyonu için profesyonel platform oluşturmayı amaçlıyor.

Sempozyumun açılış töreni Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türkistan Eyaleti Vali Yardımcısı Yertay Altayev, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (ICESCO) Kültürel Miras Uzmanı Osama Elnahas'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan gelen uzmanlar, iki gün süren sempozyum çerçevesinde mimari miras araştırmalarında modern teknolojilerin kullanımı, restorasyon yöntemleri, geleneksel yapı malzemeleri ve iklim koşullarının anıtların korunmasına etkisi gibi konularda sunumlar yaptı.

Ayrıca, Türk medeniyeti anıtlarının tarihi ve kültürel önemi, restorasyon uygulamalarındaki dijital çözümler, önleyici adımlar ve kültürel mirasın korunmasına yönelik disiplinler arası yaklaşımlar gibi konular üzerine deneyimler paylaşıldı.

Konuk uzmanlar, aynı zamanda Türkistan'daki Orta Çağ mimarisinin gözde eserleri olan Arslan Baba ve Hoca Ahmet Yesevi türbelerini gezerek Türk mimarlık geleneğinin yaşayan örneklerini yerinde tanıma imkanı buldu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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