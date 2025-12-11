Başkentte 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' gerçekleştirildi

Başkentte, Türk Dünyası Gençlik Vakfınca (TDGV), Türk Dünyası Gençlik Buluşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, TDGV Otağ Müzik ve Dans Topluluğunca gösteri düzenlendi.

Etkinlikte, "Dombra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov ile Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konuk olarak yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, etkinlikteki konuşmasında, 7-17 Aralık haftasının, Mevlana Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, "Mevlana hazretlerinin birçok nasihati var. 'Biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye geldik.' O birleştirici ruh burada, aynı kökten, aynı ruhtan. O yüzden çok anlamlı. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ifade ettiği gibi, 'Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı' olacak." diye konuştu.

Türk dünyası ilişkilerinin son 20 yılda çok ciddi ilerleme kat ettiğini dile getiren Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızla Şuşa ziyaretinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak ifade ediyorum, çok çok anlamlıydı gerçekten. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi tüm Türk coğrafyalarıyla olan ilişkilerde bugün geldiğimiz nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu iradenin sonucudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, Türk Devletleri Teşkilatı tabiri caizse spordan örnek verelim amatörden süper lige çıkmıştır. İnşallah devler liginde de önümüzdeki yıllarda da Türkiye ve tüm Türk coğrafyası bu yüzyıla damgasını vuracaktır."

TDGV Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol da, TDGV'nın kuruluşunun birinci yılında birçok gence ulaştığını belirterek, amaçlarının "siyaset üstü" bir yapıda gençlerin birliğini ve beraberliğini sağlamak olduğunu söyledi.

"Bizler biliyoruz ki, Türk dünyasının gençleri, yarının devlet aklıdır. Bugün bu gençler yarının devlet aklı olarak devlet yönetiminde görevde olacak gençlerdir." değerlendirmesini yapan İzol, "Bizlerde dün sizlerin yaşlarındayken, sizlerin oturduğu yerlerde, büyüklerimizi izliyorduk ve bugün Allah'ın izniyle buradayız. Sizlerde yarın bizlerin yerinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin birçok konuda hizmet verdiğini belirterek, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.