Sinema Genel Müdürlüğü, "Series Mania" ile işbirliğine imza attı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen 'Series Mania' festivalinde Türk projelerini tanıtmak için işbirliği yaptı. Etkinlik, Türk dizilerinin uluslararası alandaki yolculuğunu desteklemeyi amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen dünyanın önemli dizi festivallerinden "Series Mania" ile işbirliğine imza attı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işbirliği neticesinde gelecek yıl Fransa'da düzenlenecek festivalde, Türk projelerinin tanıtılacağı büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk dizilerinin dünyada yolculuğunun devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü olarak, Series Mania yönetimiyle çok iyi bir işbirliği içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkanımız olacak. Projelerimizi Netflix, Disney, HBO gibi markalara, Avrupa'nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliğin, projelerini bir yapım şirketine sunma fırsatı bulamamış sinemacılar için de büyük imkan olacağını düşünüyorum. Orada hem Türk hem de uluslararası yapımcılar ve yayıncılar olacak."

Güven, etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgileri gelecek günlerde paylaşacaklarını aktararak, tüm yapımcı, yönetmen ve senaristlere çalışmalara başlamaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek

Bir körfez ülkesinden İran'a zeytin dalı: Kimse bir yere gitmeyecek
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Montella'dan bomba Orkun Kökçü kararı

Hakkındaki gelişme bomba!