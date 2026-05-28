Bayram eğlencesi kabusa döndü: Metrelerce yüksekte baş aşağı asılı kaldılar

İzmir Buca'da bir lunaparkta önce dönen bir oyuncak, ardından hız treni arızalandı. Metrelerce yüksekte baş aşağı ve raylarda mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İzmir'in Buca ilçesinde lunaparka giden vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda onlarca kişi metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı.

BAŞ AŞAĞI ASILI KALDILAR

Olay, Buca Gölet mevkiinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilerek aileleri ve sevdikleriyle eğlenmek amacıyla lunaparka akın eden vatandaşlar, bindikleri eğlence aletlerinin arızalanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Adrenalin dolu bir oyuncağın tam tur halindeyken havada aniden teknik bir arıza vermesi sonucu, makinede bulunan vatandaşlar metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşarken, tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Lunaparkın en çok tercih edilen oyuncaklarından olan hız treninde de (roller coaster) benzer bir teknik sorun yaşandı ve içerisindeki vatandaşlar raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı.

Bayram eğlencesi adeta zehir olan vatandaşların metrelerce yüksekteki çaresiz bekleyişi çevredeki diğer ziyaretçilerin yüreklerini ağızlara getirirken, yaşanan o korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çalışanların müdahalesiyle makinelerin çalıştırılmasının ardından oyuncaklarda dakikalarca mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Öte yandan aynı lunaparkta 3 yıl önce de salıncakta meydana gelen arıza sonucu, oyuncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanmıştı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
