Haberler

Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla ortak mücadele amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti

Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla ortak mücadele amacıyla 'Gaziantep Deklarasyonu'nu kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deklarasyonla, kaçakçılıkla mücadele konusunda ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Türk devletleriyle ortak hareket etmenin süreci güçlendireceğini söyledi

Türk devletleri, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Gaziantep Deklarasyonu"nu kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin katkılarıyla 27-30 Nisan'da Gaziantep'te "Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ile gözlemci üye olarak Macaristan ve Türkmenistan'ın katıldığı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayın ardından "Gaziantep Deklarasyonu" kabul edildi.

Deklarasyonla, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

Sınır aşan suç

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AA muhabirine, bu tür çalışmaların uluslararası işbirliklerine katkı sağladığını söyledi.

Kültür varlığı kaçakçılığının sınır aşan suçlardan olduğuna dikkati çeken Boz, ülkeler arası işbirliğinin önemine işaret etti.

Boz, Türk devletleriyle ortak hareket etmenin süreci güçlendireceğini belirterek, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu alanda birçok ülkeyle işbirliği yürüttüğünü anlatan Boz, Avrupa ve Balkan ülkeleriyle de ortak çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Gaziantep Deklarasyonu

Program kapsamında kabul edilen deklarasyonda kültür mirasının korunmasının ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.

Deklarasyonda kültür varlıklarına yönelik yasa dışı faaliyetlerin yalnızca suç değil aynı zamanda ortak hafızaya yönelik tehdit olduğu ifade edildi.

Ülkeler arasında eş güdüm, bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme çalışmalarının artırılması gerektiğinin altı çizilen deklarasyonda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi için çağrı yapıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı