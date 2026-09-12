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Türk Deniz Kuvvetlerince Senegal hava sahasında "Gözetim Desteği" uçuşu yapıldı

Türk Deniz Kuvvetlerince Senegal hava sahasında 'Gözetim Desteği' uçuşu yapıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçucu personelinin de katılımıyla "Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği" uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde Senegal uçucu personelinin de katılımıyla "Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği" uçuşları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları icra ediliyor. Karşılıklı işbirliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda uçuş görevinden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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