Deniz Kuvvetlerinden, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanında eğitim uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri personelinin Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi sağlamak amacıyla eğitim uçuşları düzenlediğini açıkladı. Senegal hava sahasında gerçekleştirilen eğitimlerde, karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından Senegal'in sorumluluğunda bulunan arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanmasına yönelik olarak Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde eğitim uçuşları icra ediliyor. Bu kapsamda; 5 Ocak 2026 tarihinde karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi maksadıyla, Senegal uçucu personelinin de katılımıyla çevre tanıma uçuşları gerçekleştirildi" denildi.

