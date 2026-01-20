Haberler

Türk Deniz Kuvvetleri, NATO tatbikatlarına katılacak

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 2025-2026 döneminde NATO Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevlerini üstleneceğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında tatbikatlara katılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri; 1 Temmuz 2025 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstleniliyor. Bu görevler kapsamında, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti; CATF ve CLF Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde, STEADFAST DART-2026 Tatbikatına, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatına, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı'na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı, Brilliant Shield Harekatı ve Noble Shield Harekatı'na destek sağlayacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
