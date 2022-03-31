Türk Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kısa sürede uluslararası kuruluş olarak saygın bir yer edindiğini, kültür ve sanat dalında, değerlerin, varlıkların ve dilin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna geldiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Bursa'da bir otelde düzenlenen Türk Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, dün akşam kentin, nevruz kutlamalarıyla beraber "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış törenine ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Törenin iyi bir şekilde geçtiğini, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" projesinin bu yıl da hedefine ulaşacağına inandığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Kültürün toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle TÜRKSOY, Türk kültürünün sevgi, hoşgörü ve akılcılık ilkelerine dayandığının bilinci içinde, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına çalışmakta ve bu yolda uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına hizmet etmektedir. Oldukça önemli bir görevi icra etmekte olan TÜRKSOY, kısa sürede uluslararası bir kuruluş olarak Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmış, kültür ve sanat dalında, değerlerimizin, varlıklarımızın ve dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir. İşte bu noktada TÜRKSOY, ortak kültür ve sanat zenginliğimizle Türk dünyasını kucaklamak, halklarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini ve sanatçılarını, kültür adamlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirme gayreti içindedir."

Ersoy, bu toplantı vesilesiyle, gerek mevzuat üzerinde yapacakları düzenlemeler gerekse alacakları kararlar ile TÜRKSOY'u daha ileri seviyeye taşımayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Bursa'mız 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' sancağını en iyi şekilde taşıyacaktır"

Bakan Ersoy, TÜRKSOY'un "Türk Dünyası Kültür Başkenti" uygulamasıyla, kentlerin kültürel bir marka değeri kazanmasını mümkün kıldığını aktardı.

Eskişehir'de 2013 yılında, Kastamonu'da 2018'de gerçekleştirilen Türk halkları kültür şöleninin yenisini Bursa'da yerel yönetimlerin de katkılarıyla hayata geçirmekten onur duyacaklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında güzel ülkemizin nadide kentlerinden Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'mız 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' sancağını en iyi şekilde taşıyacaktır. Bursa, sizlerin de göreceği gibi coğrafi, beşeri ve doğal tüm güzellikleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' payesini layıkıyla taşıyacak kentlerimizdendir. Bu yılın da geçmiş yıllarda olduğu gibi başarıyla tamamlanabilmesi için Bakanlığımızın tüm imkanlarını kullanacağımızı belirtmek istiyorum. Bu doğrultuda, 2019 yılında, ülkemizin bir cazibe merkezi haline gelmesi, somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim ve pazarlama çalışmalarıyla Türkiye turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı Bursa'nın sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, yıl boyunca yapılacak etkinliklerin görünürlüğünün sağlanması, tanıtımın uluslararası boyuta taşınması bakımından görevlendirmiş bulunuyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığının, paydaşlarıyla Türkiye'de ve kardeş coğrafyalarda kültürel unsurların tespiti ve korunması konusunda iş birliğine devam edeceğini vurgulayan Ersoy, bu sene Bursa'da dünyanın dört bir yanından sanatçılar, akademisyenler ve entelektüeller arasında kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımı sağlanacağını, bu doğrultuda 2022'nin verimli ve başarılı geçeceğine inancının tam olduğunu kaydetti.