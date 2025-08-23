Türk Büro-Sen Çorum Şubesi'nden Birlik ve Beraberlik Şenliği
Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Çorum Şubesi, Alaca ilçesindeki Veli Çayırı mesire alanında üyelerine yönelik birlik ve beraberlik şenliği düzenledi. Etkinlikte yarışmalar yapıldı ve katılımcılara yerel lezzetler ikram edildi.
Alaca ilçesindeki Veli Çayırı mesire alanında düzenlenen etkinliğe Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcıları Sami Çam ve Nebi Yay, Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, üyeler ve aileleri katıldı.
Çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi yarışmaların düzenlendiği şenlikte katılımcılara İskilip Dolması ikram edildi.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel