Üye Girişi
Haberler

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı kabul edildi.

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bugün yapılan görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak üzere Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadele amacıyla görev süresinin 10 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Tezkere, yapılan görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Aden Körfezi Güvenlik Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title