Türk Askeri Uçağı Gürcistan'da Düştü

(ANKARA) - Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir C-130 askeri nakliye uçağının Gürcistan devlet sınırına yaklaşık 5 km uzaklıktaki Sighnaghi yakınlarında düştüğünü bildirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, TSK'ya ait bir C130 askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin şöyle denildi:

"Bir Türk askeri uçağı, Gürcistan devlet sınırına yaklaşık 5 km uzaklıktaki Sighnaghi yakınlarında düştü. Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı."