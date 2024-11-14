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MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

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Bosna Hersek'te görevli bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığı ve darp edildiği görüntüler kamuoyunda infiale neden olmuştu. Yaptığı açıklamayla görüntüleri doğrulayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları "Tank Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran'ın 28 Ekim 2024 tarihinde Yurt Dışı Geçici Görevlendirilmesi sonlandırılmış akabinde 04 Kasım 2024 tarihinde sözleşmesi feshedilerek TSK'dan ilişiği kesilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bosna Hersek'te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına dair görüntüler infial yarattı. İnternete düşen videoda askerin Bosna Hersekli gençler tarafından suçüstü yakalandığı ve kendisine çeşitli sorular yöneltilip darp edildiği görüldü.

MSB'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından da beklenen açıklama geldi.

"GÖRÜNTÜLER MAALESEF DOĞRUDUR"

MSB'den yapılan açıklamada "Bosna Hersek'te görev yapan bir Türk askerinin pedofili karşıtı bir grup tarafından yakalandığına dair görüntüler maalesef doğrudur. Tank Uzman Çavuş Ümit Kökçıkaran'ın 28 Ekim 2024 tarihinde Yurt Dışı Geçici Görevlendirilmesi sonlandırılmış akabinde 04 Kasım 2024 tarihinde sözleşmesi feshedilerek TSK'dan ilişiği kesilmiştir. Ayrıca, adı geçen personel hakkında adli süreç başlatılmış, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu da mezuniyette kılıç çekenlerin meşrebinden olabilir mi acaba:))

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme56
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Haber Yorumlarıdehide:

İşte adil bir devlet hiçbir şekilde adam kayrılmıyor. Suçluya cezası veriliyor. Eskiden olsa böyle olabilir miydi? Tebrik ediyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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