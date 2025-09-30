Türk Aktivistler Gazze'ye Ablukayı Kırmak İçin Yola Çıktı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler, tüm güçlükleri aşarak Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı olduklarını söyledi.

Filoya Tunus'tan katılan "Adagio" gemisindeki Türk aktivist Muhammed Fatih Sinan, AA muhabirine karşılaştıkları engelleri aşarak Gazze'ye doğru ilerlediklerini belirtti.

Sinan, gemide zaman zaman teknik arıza yaşadıklarını, bir keresinde de bataryalarının bittiğine işaret ederek, güçlükleri aşarak Gazze'deki ablukayı kırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kendisi için Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma misyonunun bir parçası olmanın önemine değinen Sinan, "Dolayısıyla İstanbul'da, Üsküdar Meydanı'nda, Saraçhane Meydanı'nda, Ankara'da, Trabzon'da, Antalya'da, Bursa'da, Barcelona'da, Malezya'da, Endonezya'da meydanlarda olmakla bu gemilerin içinde olmak arasında bir fark görmüyorum." dedi.

Sinan, Gazze'ye ulaşması halinde kişisel kıyafetlerinin büyük bir kısmı dahil taşıdığı tüm yardım malzemelerini oradakilere vereceğinin altını çizdi.

Oradaki yavrularla, babalarla, bebeklerle kucaklaşmak istediğini aktaran Sinan, şu ifadeleri kullandı:

"Annelere annemin selamını, eşlere eşimin selamını götürmek istiyorum. Geriye döndüğümde de inşallah yavrumu, oğlumu sevebilmeyi hak etmek istiyorum. Çünkü ben 7 Ekim'den bu yana gerçekten kendi çocuğumu alıp böyle sevemiyorum. Çünkü kendimde bu hakkı göremiyorum."

"Gerçekten çok heyecanlıyız"

Türk aktivist Yunus Demir de filodaki herkesin "çok heyecanlı ve çok karmaşık duygular içerisinde" olduğunu söyleyerek, Akdeniz'in ortasında Gazze'ye doğru ilerlediklerini ve bunun rüya gibi olduğunu dile getirdi.

Demir, amaçlarının ablukayı kırıp Gazze'ye ulaşmak olduğunu vurgulayarak, "Allah nasip ederse ablukayı kırabilirsek, kardeşlerimize ulaşabilirsek bunu da çok düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder kardeşlerimize kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki halkın zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Demir, "Kardeşlerimiz gerçekten çok zorlu zamanlar yaşadılar. Bu sadece 7 Ekim'den bu yana değil. Ablukanın başladığı 2000'li yılların başından beri zaten çok çetin bir hayat yaşıyorlar." şeklinde konuştu.

Demir, "Hayatlarına dokunabilirsek, en azından işlerini kolaylaştırabilsek, en azından yardım ulaştırabilsek bu bizim için gerçekten çok büyük bir mutluluk olacak. Öyle zannediyorum ki eğer ablukayı kırarsak, bu gurur ve bu mutluluk bir ömür şahsen bana yeter diye düşünüyorum." diye konuştu.

Demir, filodaki gemilerin Gazze'ye yaklaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz şu an kırmızı alana girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla muhtemelen bu geceden itibaren her gece bir müdahale olma ihtimali söz konusu olabilir. Biz İsrail'i tanıyoruz. İsrail'i tanıyoruz ve olabileceklerin, yapabileceklerin her şeyin farkındayız. Her türlü senaryoya hazırız ve korkmuyoruz. Biz burada insanlığın vicdanı olarak yelken açtık. Tamamen barışçıl bir eylem olarak Gazze'deki kardeşlerimize ulaşmak ve onlara yardım götürmek istiyoruz. Dolayısıyla bu kadar temiz bir niyetle giderken İsrail'in yapabileceği her şeye hazırız ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Yolumuza devam edeceğiz inşallah."