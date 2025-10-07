Türk Aktivist Sümeyye Sena Polat, İsrail Cezaevinde Yaşadığı Kötü Muameleyi Açıkladı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Türk aktivistlerinden Sümeyye Sena Polat, alıkonulma sonrası yaşadıklarıyla ilgili "Gazzeli Filistinli tutsakların yaşadıkları, bizim yaşadıklarımızın yanında hiçbir şey. O yüzden her zaman gözümüz Gazze'de ve Filistinli tutsakların üzerinde olmalı. İnşallah ateşkes olana kadar da devam edeceğiz." dedi.

Polat, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerince yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından Gazze'ye en yakın cezaevi olan Necef Hapishanesi'nde tutulduğunu ve burada kendilerine kötü muamele yapıldığını söyledi.

Kendilerinin götürüldükleri Necef Hapishanesi'nde genellikle Gazzelilerin tutulduğuna işaret eden Polat, "İlk gün oraya gittiğimizde, (İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir de oradaydı. Bunlar Hamas, terörist, bunları teröristlerden daha ağır şartlarda yargılayacağız gibi bir konuşması oldu." dedi.

Polat, Ben-Gvir'e cezaevinde sürekli olarak güvenlik güçlerinin eşlik ettiğine işaret ederek, "Ama inanın o kadar korkaktı ki etrafında güvenlikler vardı ve o her konuştuğunda ve biri (alıkonulan aktvisitler) 'Özgür Filistin' diye bağırdığında, güvenlik güçlerinin arkasında saklanıyordu. İşgal edilmiş topraklarda olduklarını ve o toprakların onlara ait olmadıklarını bilip bu korkuyla yaşıyorlar ve bu korkuyla da yaşamalılar." ifadesini kullandı.

Tutulduğu hücrede, Gazze'den farklı kişilerin isimlerinin yazılı olduğunu gördüğünü anlatan Polat, kendisinin de Gazze'de gibi hissettiğini vurguladı.

Polat, İsraillilerin alıkonuldukları süre boyunca kendilerine sözlü tacizde bulunup küfürler ettiğinin ve 2 gün boyunca kendilerine su verilmediğinin altını çizerek, "İlaçlarımıza ulaşamadık. Sadece rahatsız etmek için her bir saatte bizi uyandırıyorlardı. Yani kötülüğün ötesinde sapık bir zihniyet var. Bundan zevk alıyorlardı. Gazzeli Filistinli tutsakların yaşadıkları, bizim yaşadıklarımızın yanında hiçbir şey. O yüzden her zaman gözümüz Gazze'de ve Filistinli tutsakların üzerinde olmalı. İnşallah ateşkes olana kadar da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.