Üye Girişi
Haberler

Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Filistin makamlarının ilettiği bilgilere göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirtti. Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Filistin makamlarının ilettiği  bilgilere göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Filistin makamlarının Kudüs Başkonsolosluğu'na aktarımlarına göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğine işaret derek, Filistin makamlarının 2022 yılında gazeteci Şirin Abu Akile'nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkati çektiğini belirtti. Bakanlık kaynakları,"Filistinli doktorlar da otopsi yapacak. Kullanılan merminin plastik değil, gerçek mermi olduğu kanaatindeler" ifadesini kullandı

26 yaşındaki Türk asıllı Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'daki Nablus'un güneyinde bulunan Beita kasabasında, İsrail'in bölgeye yerleşmesine karşı düzenlenen haftalık protestolara katıldığı sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Politika Filistin Güncel İsrail Dünya

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Erzurum'a inen Hindistan uçağında alarm! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle! Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu kadroda yok mu? WAL hangi takım? (Galler Türkiye) Wales - WAL açılımı ne? Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title