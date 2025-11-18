Türk Akademisi 15. Yıl Dönümünü Kutladı

TÜRK ülkeleri ve toplulukları arasında bilimsel ve eğitimsel iş birliğini koordine ve teşvik eden, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kurulan Türk Akademisi'nin 15'inci kuruluş yıl dönümü, Ankara'da kutlandı.

Türk Akademisi'nin kuruluşunun 15'inci yıl dönümü, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, milletvekilleri, büyükelçiler, rektörler, akademisyenler ve davetlilerin katılımıyla kutlandı. Program, 2010 yılında temeli atılan Türk Akademisi'nin 15 yıllık faaliyetlerini içeren filmin izletilmesi ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, filmde Halil Akıncı'nın 'Türk dünyasının tarihi bugüne kadar Türkler tarafından hiç yazılmadı' sözünü hatırlatarak, "Bence bu, başlı başına bu yapının ne kadar büyük bir ihtiyacı, ne kadar büyük bir boşluğu doldurduğunu gösteriyor. Biz bu tarihe hep beraber, her alanda yeniden yazmak ve bu birlikteliğin gelecek kuşaklara sirayet edecek şekilde devam etmesini sağlamakla mükellefiz. Bunun yolu ne? Bunun yolu şu; birileri literatür oluşturacak, literatüre katkı verecek. Bilimsel araştırmaları bu çerçevede yapacak. Uygulayıcı olarak bizler de bunun sorumlu olduğumuz alanlarda hayata geçirilmesi için adımlar atacağız, atmamız gerekiyor" dedi.

'ORTA ASYA YERİNE TÜRKİSTAN İFADESİNİ KULLANDIK'

Bakan Tekin, müfredatları inceleyen 'Gönül Coğrafyamız' başlıklı bir komisyon kurduklarını söyleyerek, "Müfredatın içerisinde Türk dünyası ile ilişkili Türk dünyasının birlikteliğini sağlayacak hususlara riayet edecek düzenlemeler, programın içerisinde veya bunu engelleyecek ifadelerin çıkartılması anlamında bir görev icra etti. Bu komisyonun içerisinde üye olan burada değerli hocalarımız var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kuşkusuz, emperyal çağrışımlar yapan coğrafi yer isimlerinin değiştirilmesi bunlardan bir tanesiydi. İşte bir Orta Asya yerine Türkistan ifadesinin kullanılması ya da Ege Denizi'nin yerine Lozan'daki adıyla Adalar Denizi ifadesinin kullanılması ya da tehcir ifadesi yerine Sevk ve İskan Kanunu ifadesinin kullanılması gibi çok önemsediğim; çocuklarımızın, gençlerimizin bu anlamdaki bilinçaltlarını belirleyen önemli değişiklikleri programımızın içerisine yaptık. Yapmaya da devam ediyoruzö açıklamasında bulundu. Tekin ayrıca Türk dünyası tur rehberinin hazırlandığını ve bunun Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yükleneceğini söyledi.

'AYNI DİLİ KONUŞANLAR ANLAŞIR'

TDT Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ise 30 yıl önce Türk kelimesinin telaffuz edilmediği, Türk coğrafyasını tanımlarken Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ifadelerinin kullanıldığını ama bugün Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bahsedildiğini vurgulayarak, "Biz Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal ekibi olarak ilk göreve getirildiğimiz İstanbul Liderler Zirvesi'nden sonra önümüze bir hedef koyduk. Birinci hedefimiz, bir ortak alfabe. Niye bu hedefi koyduk? 1840 yılından 1914'e kadar bütün hayatını Türk dünyasının birliğine, Türklerin kaynaşmasına hasretmiş Gaspıralı İsmail Bey'in dilde, fikirde, işte birlik mefkuresinin hayata geçirilmesi için olmazsa olmaz ortak alfabedir. Aynı dili konuşanlar anlaşır. İşte bu ortak alfabe çalışmasının Türk Akademisi'nin de etkin katılımıyla ama bütün üye ülkelerin yetkin uzman insanlarının bir araya gelmesiyle 2 yıllık bir çalışmadan sonra 34 harften oluşan bir alfabede mutabık kalıyor. Bugün, burada bu alfabeyi kullanarak Türk dünyasına dair eserlerin basılmış olmasını görmek, benim için büyük bir mutluluk. Bu çalışmanın meyvesini verdiğinin en önemli göstergesi" diye konuştu. Programın sonunda Türk Akademisi ve Binali Yıldırım Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,