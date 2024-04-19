Turizm Haftası'nda öğrenciler Kaunos Antik Kenti'ni gezdi

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler Kaunos Antik Kenti'ni gezdi.

Köyceğiz Kaymakamlığı organizasyonuyla Köyceğiz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bölgenin en önemli tarihi değerlerinden olan Kaunos Antik Kentini gezerek yapılar hakkında bilgi aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, ziyarette öğrenciler ile Kaymakam Mustafa Maslak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve katılımcıları bilgilendirdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında bölgenin en önemli tarihi değerleri arısında yer alan Kaunos Antik Kentini ziyaret ettiklerini belirterek, ilk defa antik kenti gezen öğrenciler yapıların hikayelerini dinleyerek tarihi bir yolculuk gerçekleştirdiğini ifade etti.