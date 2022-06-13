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Turistik şelale sel sularından nasibini aldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi, kuvvetli yağışın ardından gelen taşkın sonucunda çamur rengine döndü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi, kuvvetli yağışın ardından gelen taşkın sonucunda çamur rengine döndü.

Sivas ve çevresinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasabasında bulunan turistlik şelalede sel sularının gelmesiyle taşkın meydana geldi. Şelalenin altında bulunan yürüyüş yollarını su bastı. Suyun şiddeti taşkının boyutunu gözler önüne sererken, taşkının taşıdığı topraklar suyun rengini çamura çevirdi.

(Erhan Aksoy/İHA)

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