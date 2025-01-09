Turistik Doğu Ekspresi'nin Boş Vagonunda Duman Çıktı
Erzurum'da mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra çıkan duman nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Dumanın elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor.
Erzurum'da mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonunda çıkan dumana müdahale edildi.
Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra duman çıktı.
İhbar üzerine tren garına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, garda güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri, vagondaki dumana müdahale etti.
Tren daha sonra görevlilerce hat dışına çekildi.
Dumanın elektrik tesisatından kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.