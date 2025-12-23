Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'ın ardından Erzurum'da

YOLCULUK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzincan'dan hareket eden Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum yolculuğu dronla görüntülendi. Görüntülerde, Erzincan-Erzurum arasında, Karasu Nehri kenarında kıvrılarak ilerleyen trenin yolculuğu yer aldı. Makinistlerin kameraya el sallaması görüntülerde yer aldı.

ŞARKIYLA KARŞILANDI

Erzurum Tren Garı'na saat 14.30 sıralarında gelen Turistik Doğu Ekspresi, sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Erzurum'a Gel' şarkısıyla karşılandı. Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve katılımcılar trenden inen misafirleri çiçekle karşıladı. Vali Yardımcısı, tren yolcularına kente has ayran aşı çorbası ikram etti. Halk oyunları ekibinin bar oynadıkları tren garında aşıklar türküleriyle misafirleri eğlendirdi.

Yaklaşık 4 saat Erzurum'da mola verecek olan Turistik Doğu Ekspresi, son durağı olan Kars'a gidecek.