TURİST AİLE CEP TELEFONUYLA OYUN OYNAYAN ÇOCUĞU OTOBÜSTE UNUTTU

Antalya'da yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutup araçtan indi. Çocuk, ailesini göremeyince ağlayıp panik yaşadı. Aile, durumu, otobüs hareket ettikten sonra fark edip belediyeye bildirdi. Çocuk bulunup ailesine teslim edildi.

Olay, dün Muratpaşa ilçesi Fahrettin Altay Caddesi'nde yaşandı. Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki 07 MKL 42 plakalı Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsüne, 8 kişilik yabancı uyruklu tatilci aile bindi. Şehir merkezine gelindiğinde aile otobüsten inip yürümeye başladı. Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Şoför Güleç, çocuğu görebileceği bir koltuğa oturtup sakinleştirdi.

GEÇ FARKINA VARDILAR

Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi. Durum, belediyeye haber verilince, otobüsteki online kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri çocuğu alıp ailesine teslim etti. Yaşananlar otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarına anbean yansıdı. Tedirginlik yaşayan çocuğun, ailesine ulaştıktan sonra şoför Güleç ile selfie çektiği de görüntülerde yer aldı.

'POŞET, EŞYA KALMIŞTI AMA ÇOCUK HİÇ KALMAMIŞTI'

Çocuğun unutulduğu otobüsün şoförü Nihat Güleç, otobüsün çok kalabalık olduğunu ve bir anda boşaldığını söyledi. Güleç, "Dün biraz maceralı bir gün yaşadık. 3- 4 farklı kalabalık aile bindi ve araç yoğundu. Çoğu kişi şehir merkezinde indi. Devam ettikten sonra aynaya baktım ve çocuğun bir anda kalktığını gördüm. Etrafına baktı ve ağlamaya başladı. Telaşlanmasın diye durakta durdum yanıma çağırdım. Otobüsteki bir başka yolcu İngilizce konuşup anlaştı. Ailesinin numarasını alıp aradı, ancak bakmadılar. Bu sefer çocuk iyice telaşlandı ve daha çok ağlamaya başladı" dedi.

Çocuğun neşesinin yerine gelmesi için selfie çektiğini söyleyen Güleç, "Tam o sırada ulaşımdan beni aradılar. 'Arabada çocuk unutulmuş. Arabadan indirme' dediler. İndirilmez zaten çocuğu nasıl bırakayım? O sırada çocuğun biraz moralini düzeltmek için selfie çektik. Maksadım çocuğun biran neşesinin yerine gelmesiydi ve telefonumda hatıra kalsın istedim. Operasyon birimiyle bir durakta buluştuk çocuğu teslim ettim. Araçta poşet, eşya kalmıştı ama çocuk hiç kalmamıştı" diye konuştu. (DHA)