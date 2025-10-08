Haberler

Turhal'da Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 'Özgür Filistin' sloganlarıyla Filistin bayrağı oluşturdu ve Filistin hakkında metinler okuyarak farkındalık yarattılar.

Tokat'ın Turhal ilçesinde "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Turhal Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenci ve öğretmenler tarafından "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde "Gazze" yazısı ve balonlarla Filistin bayrağı oluşturuldu.

Okuma saatinde tüm branşlarda Filistin hakkında metinler okundu, görsel sanatlar dersinde ise Filistin temalı resimler yapılarak "Özgür Filistin" panosu oluşturuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
