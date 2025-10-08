Turhal'da Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri

Tokat'ın Turhal ilçesinde "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Turhal Atatürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenci ve öğretmenler tarafından "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde "Gazze" yazısı ve balonlarla Filistin bayrağı oluşturuldu.

Okuma saatinde tüm branşlarda Filistin hakkında metinler okundu, görsel sanatlar dersinde ise Filistin temalı resimler yapılarak "Özgür Filistin" panosu oluşturuldu.