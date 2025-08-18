Turhal'da Eczacılara YEDAM Tanıtımı Yapıldı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı, eczacılara yönelik olarak gerçekleştirildi. Yeşilay Tokat Şubesi, eczanelerde YEDAM'ı tanıtarak bağımsızlık seferberliğine destek sağladı.
Bağımsızlık seferberliği kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Eczacılar Odası işbirliği çerçevesinde, Turhal ilçe temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Semih Yalçınkaya destekleriyle, gönüllü Musa Çetinkaya ilçesindeki eczacılara ziyarette bulunarak Yeşilay ve YEDAM'ı tanıttı.
Yeşilay Tokat Şubesi yetkilileri, sundukları desteklerden dolayı eczacılara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel