Turhal'da Eczacılara YEDAM Tanıtımı Yapıldı

Turhal'da Eczacılara YEDAM Tanıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı, eczacılara yönelik olarak gerçekleştirildi. Yeşilay Tokat Şubesi, eczanelerde YEDAM'ı tanıtarak bağımsızlık seferberliğine destek sağladı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde eczacılara Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, ilçedeki eczanelerde YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Bağımsızlık seferberliği kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Eczacılar Odası işbirliği çerçevesinde, Turhal ilçe temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Semih Yalçınkaya destekleriyle, gönüllü Musa Çetinkaya ilçesindeki eczacılara ziyarette bulunarak Yeşilay ve YEDAM'ı tanıttı.

Yeşilay Tokat Şubesi yetkilileri, sundukları desteklerden dolayı eczacılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.