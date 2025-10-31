Turhal Atatürk Ortaokulu Kütüphanesini Yeniledi
Turhal Atatürk Ortaokulu, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla kütüphanesini yenileyerek yeni kitaplıklar ve seçkin çocuk edebiyatı eserleri ile zenginleştirdi.
Turhal Atatürk Ortaokulu, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla okul kütüphanesini yeniledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği" kapsamında Tokat Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yeni kitaplıklar, çocuk edebiyatının seçkin eserleri ve akıl zeka oyunları ile okulunun kütüphanesinin içeriği zenginleştirildi.
Yapılan yeniliklerle öğrencilerin okuma sevgisini yaşam biçimine dönüştürmesi, araştırma ve öğrenme alışkanlıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel