Turhal Atatürk Ortaokulu Kütüphanesini Yeniledi

Turhal Atatürk Ortaokulu, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla okul kütüphanesini yeniledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği" kapsamında Tokat Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla yeni kitaplıklar, çocuk edebiyatının seçkin eserleri ve akıl zeka oyunları ile okulunun kütüphanesinin içeriği zenginleştirildi.

Yapılan yeniliklerle öğrencilerin okuma sevgisini yaşam biçimine dönüştürmesi, araştırma ve öğrenme alışkanlıklarını geliştirmeleri hedefleniyor.